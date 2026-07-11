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Miño

Piden nueve años de prisión para un hombre por embestir el coche de su expareja y amenazarla en Miño

Ep
11/07/2026 15:41
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
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La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá, el próximo martes, el juicio contra un hombre que se enfrenta a nueve años de prisión por embestir con su vehículo el coche en el que viajaba su expareja en el municipio coruñés de Miño y amenazarla de muerte momentos después.

Según Fiscalía, los hechos sucedieron el 21 de noviembre de 2023 cuando el procesado circulaba con su vehículo por Miño y observó que, en sentido contrario, viajaba su expareja acompañada de una amiga.

Al percatarse, el acusado, "guiado por el evidente propósito de menoscabar su integridad física", invadió el carril contrario y dirigió su vehículo contra el turismo en el que se encontraba la mujer, con el que colisionó frontalmente. Tras ello, se dio a la fuga.

Momentos después, el acusado se presentó en las inmediaciones del domicilio de la mujer y se dirigió a ella diciéndole "ven para aquí que te mato" mientras la agarraba de la camiseta y del bolso que llevaba colgado del hombro.

Por todo ello, Fiscalía acusa al hombre de un delito contra la seguridad vial en la modalidad de conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás, en concurso con un delito de lesiones graves cometidas con instrumento peligroso, además de un delito de amenazas graves sobre la mujer y otro de maltrato de obra sobre la mujer.

Así, pide seis años de prisión por los hechos relacionados con la colisión, un año por el delito de maltrato de obra y dos años por el delito de amenazas. Además, el acusado tendrá que indemnizar a la víctima con 4.625,28 euros por las lesiones y con 1.049,98 euros por las secuelas.

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