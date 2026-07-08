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Miño

La Policía Local ayuda a un conductor a salir de su coche tras volcar en Miño 

Efe
08/07/2026 20:33
Patrulla de la Policía Local
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Los agentes de la Policía Local han ayudado a un conductor a salir del interior de la furgoneta que conducía, pues quedó atrapado por el cinturón tras volcar al salirse de la vía en Miño.

A las 18.15 horas, un particular informó al 112 Galicia de este accidente, en el que una furgoneta se salió de la vía y volcó en la AC-160, kilómetro 6.5, en Callobre.

Se dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a los Bomberos de Betanzos, pero también fueron informados los agentes de Tráfico, de la Policía Local y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el punto, los Bomberos informaron de que el conductor ya había sido liberado por los agentes de la Policía Local.  

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