Una veintena de alumnos abre en Miño el nuevo ‘Obradoiro de Emprego Ártabro Emprende’

obradoiro miño

Una veintena de alumnos iniciaron esta semana el Obradoiro Dual de Emprego Ártabro Emprende V, que comparten Miño, Pontedeume y Cabanas.

En la inauguración estuvieron el alcalde miñense, Manuel Vázquez Faraldo, y el cabanés Fernando Couce; la titular del Área de Empleo eumesa, Ángela Piñeiro, y la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros. Esta taller cuenta con una aportación de más de 454.500 euros de Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta.

Durante nueve meses, los alumnos aprenderán todo lo relacionado con las especialidades de operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización y con la conservación de montes, cada una con 10 alumnos que, dentro de esta formación, desarrollarán actuaciones en diferentes espacios municipales de Miño.

El regidor miñense animó a los asistentes a aprovechar esta oportunidad, recordando que “é unha experiencia para aprender e medrar, pero tamén unha responsabilidade, como calquera traballo”, dijo Faraldo.

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El alcalde miñense destacó, asimismo, que los meses de formación les van a permitir conocer de cerca la realidad de los ayuntamientos y adquirir una experiencia muy útil para su incorporación al mercado, al tiempo que les trasladó que Miño, "como concello promotor, estará ao voso lado para axudarvos e resolver calquera dificultade que poida xurdir durante o programa", añadió Faraldo.

Por su parte, la delegada territorial trasladó que iniciativas como esta “son un gran exemplo de colaboración entre o Goberno galego e os concellos para avanzar en materia de emprego” y que, además de aprender y realizar un trabajo de interés público, los alumnos obtendrán un certificado de profesionalidad y la posibilidad de trabajar en una empresa del ámbito por un mínimo de tres meses, una vez completen este taller Ártabro Emprende.