Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

Una veintena de alumnos abre en Miño el nuevo ‘Obradoiro de Emprego Ártabro Emprende’

Redacción
06/07/2026 18:44
obradoiro miño
obradoiro miño
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una veintena de alumnos iniciaron esta semana el Obradoiro Dual de Emprego Ártabro Emprende V, que comparten Miño, Pontedeume y Cabanas

En la inauguración estuvieron el alcalde miñense, Manuel Vázquez Faraldo, y el cabanés Fernando Couce; la titular del Área de Empleo eumesa, Ángela Piñeiro, y la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros. Esta taller cuenta con una aportación de más de 454.500 euros de Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta. 

Durante nueve meses, los alumnos aprenderán todo lo relacionado con las especialidades de operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización y con la conservación de montes, cada una con 10 alumnos que, dentro de esta formación, desarrollarán actuaciones en diferentes espacios municipales de Miño. 

El regidor miñense animó a los asistentes a aprovechar esta oportunidad, recordando que “é unha experiencia para aprender e medrar, pero tamén unha responsabilidade, como calquera traballo”, dijo Faraldo.

Más de 120 socorristas velarán por la seguridad en los arenales del área coruñesa y de Miño

Más información

El alcalde miñense destacó, asimismo, que los meses de formación les van a permitir conocer de cerca la realidad de los ayuntamientos y adquirir una experiencia muy útil para su incorporación al mercado, al tiempo que les trasladó que Miño, "como concello promotor, estará ao voso lado para axudarvos e resolver calquera dificultade que poida xurdir durante o programa", añadió Faraldo.

Por su parte, la delegada territorial trasladó que iniciativas como esta “son un gran exemplo de colaboración entre o Goberno galego e os concellos para avanzar en materia de emprego” y que, además de aprender y realizar un trabajo de interés público, los alumnos obtendrán un certificado de profesionalidad y la posibilidad de trabajar en una empresa del ámbito por un mínimo de tres meses, una vez completen este taller Ártabro Emprende. 

Programa de formación 'Miño emprende no Mar: artesanía alimentaria y transformación del producto pesquero'

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Los bomberos extinguen un fuego en una finca de O Portiño
Abel Peña
obradoiro miño

Una veintena de alumnos abre en Miño el nuevo ‘Obradoiro de Emprego Ártabro Emprende’
Redacción
Los trabajos se realizan en la iglesia de Beira

Carral rendirá tributo a los ‘paseados’ en el municipio con una ruta entre la iglesia de Beira y Costa da Égoa
Fran Moar
El ideal gallego

El juez deniega a Begoña Gómez asistir a la cumbre de la OTAN, pero permite su viaje a Londres
Agencias