Miño acoge del 16 al 19 de julio la quinta edición de la feria cultural EnCaMiño

Una edición de la feria CEDIDA

Miño celebrará del 16 al 19 de julio la quinta edición de la Feira da Cultura EnCaMiño, en la que la literatura y las artes escénicas tomarán las calles del municipio con una programación diseñada para todos los públicos.

La cita mezclará coloquios literarios, talleres, 'roteiros' por la naturaleza, espectáculos infantiles, proyección de cortos, sesiones de micro abierto de poesía, firmas de libros y un mercado cultural con presencia de editoriales, librerías e ilustradores.

En la programación se incluyen, entre otros muchos eventos, un acto de hermanamiento con el Festival Internacional de Novela Negra y Policiaca Vitoria-NeGrasteiz, una charla sobre la figura de la mujer en la historia de la cultura, un concierto de Pakolas, una función del Mago Teto y la presencia de autores como Paula Carballeira, Arantza Portabales, Abril Camino, Antía Yáñez, Andrea Maceiras o Érica Esmorís.