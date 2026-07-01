Miño cierra el ejercicio de 2025 con un remanente de 2,2 millones de euros

El alcalde, en el centro, con vecinos del municipio Patricia G. Fraga

El Gobierno de Miño ha aprobado la liquidación de gastos e ingresos del presupuesto del ejercicio 2025, que arroja un resultado positivo para las arcas municipales con un remanente de 2.174.840 euros, asegura la entidad. "Esta cifra permitirá iniciar la contratación de nuevas actuaciones destinadas a la mejora de infraestructuras y servicios municipales", declaran.

El importe resultante de la liquidación permitirá realizar diferentes proyectos en distintos lugares del municipio, entre los que se incluyen la ampliación de la cubierta del campo de fútbol, con un presupuesto de 95.494 euros; o la mejora de la capa de rodadura de las rúas Barrosa, Carreira y Raxel, con un presupuesto de 241.497 euros.

También están previstas la renovación de las aceras desde A Carreira hasta Loios, una intervención con un presupuesto de 1.192.102 euros, y la sustitución de aceras en la rúa Marismas, con una dotación de 240.046 euros. Según el Ejecutivo de Manuel Vázquez Faraldo, la cantidad restante "será destinada a otras actuaciones menores en todas las parroquias del municipio, impulsadas con el objetivo de continuar atendiendo las necesidades detectadas".