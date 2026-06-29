Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

La tradición que se resiste a caer: Cucaña de San Pedro en Miño

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/06/2026 22:06
En la cucaña todos trataron de alcanzar la bandera, sin caerse y en el menor tiempo posible
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Cucaña de San Pedro reunió cientos de vecinos en el Puerto de Miño. Una cita indiscutible dentro de la agenda de actos organiza alrededor de las celebraciones de verano, que se despiden mañana martes, día 30.

Los residentes asistieron entusiasmados a los equilibrios de los participantes, entre los que se impusieron Renato da Silva, que se llevó 200 euros; David García Paz (150) y Pablo Vázquez Sánchez (100).

Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.

San Pedro, las llaves del Cielo y de casi una docena de celebraciones en el área coruñesa

Más información

El San Pedro de Miño termina mañana con una serie de actividades diseñadas específicamente para los niños, que se desarrollarán desde las 18.00. En ese momento, enmarcado dentro del Día do Neno del San Pedro, que incluirá descuentos en las atracciones, comenzará la Festa da Espuma 2026. Además, desde la comisión recuerdan que la pirotecnia empezará, como todos los días, a las 21.30.

Galería

Todas las imágenes del reto de la cucaña en las fiestas de Miño

Ver más imágenes
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una persona camina por delante de la sede del Tribunal Supremo de EEUU en Washington DC

EEUU abre camino para ejecutar los laudos de las energías renovables
EP
Parquímetro ubicado en Santa Cristina

El alcalde de Oleiros justifica el cobro de la ORA a residentes para fomentar la rotación
Fran Moar
El acto se celebró en el pazo de Mariñán, en Bergondo

Un itinerario enoturístico reivindica la tradición vitivinícola de Betanzos
Lucía Tenreiro
Policía Local

Detenido un joven en patinete que circulaba por la acera arrollando a los peatones en la ronda de Outeiro
Abel Peña