La tradición que se resiste a caer: Cucaña de San Pedro en Miño

En la cucaña todos trataron de alcanzar la bandera, sin caerse y en el menor tiempo posible Carlota Blanco

La Cucaña de San Pedro reunió cientos de vecinos en el Puerto de Miño. Una cita indiscutible dentro de la agenda de actos organiza alrededor de las celebraciones de verano, que se despiden mañana martes, día 30.

Los residentes asistieron entusiasmados a los equilibrios de los participantes, entre los que se impusieron Renato da Silva, que se llevó 200 euros; David García Paz (150) y Pablo Vázquez Sánchez (100).

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El San Pedro de Miño termina mañana con una serie de actividades diseñadas específicamente para los niños, que se desarrollarán desde las 18.00. En ese momento, enmarcado dentro del Día do Neno del San Pedro, que incluirá descuentos en las atracciones, comenzará la Festa da Espuma 2026. Además, desde la comisión recuerdan que la pirotecnia empezará, como todos los días, a las 21.30.