Denuncian en la Guardia Civil de Miño el desbroce de una finca de Carantoña
Vecinos de la parroquia de Carantoña, en el municipio de Miño, presentaron una denuncia en la Guardia Civil por el desbroce de una finca. Según indican, a través de un comunicado, el pasado día 11, una máquina de una empresa subcontratada por un Unión Fenosa Distribución (UFD) irrumpió en una finca de labradío situada en el lugar de A Lameira "pechada con unha malla de aramio e postes de cemento, arrasando con todo o que se atopou ó seu paso; a saber, plantación de hortalizas, árbores frutais que non pasaban de cinco metros de altura os máis altos e o propio peche da parcela".
Añaden que la razón, aparentemente, para llevar a cabo la actuación sería desbrozar por debajo de una línea de baja tensión que atraviesa por una parte de la finca "pero o caso é que os árbores máis altos non pasaban de catro ou cinco metros e a maleza fora desbrozada manualmente facía unha semana.
Feitos destacados
"Caben destacar dos feitos. Por unha parte, a empresa non comunicou cos propietarios nen solicitou permiso de ningún tipo. E, por outra, arrasou con toda a vexetación e plantacións que pola súa altura non facían ningún dano a liña de baixa tensión", señalan.
Es por todo ello que presentaron reclamación de daños y perjuicios a UFD "pero despois dunha semana aínda non se recibeu resposta algunha e tamén presentamos denuncia na Guardia Civil de Miño".
"É incomprensible e está fóra de toda norma legal que se irrumpa nunha propiedade privada cunha máquina xigante, sen permiso nen comunicación aos propietarios, levando por diante todo o que atopa ó seu paso", apostillan.