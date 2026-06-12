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Miño

Do Campo destaca en Miño el compromiso gallego con la conciliación familiar

La delegada visitó la escuela de Xarío, que comienza a funcionar el curso que viene

Redacción
12/06/2026 14:22
Do Campo visitó la escuela de Xarío
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó la nueva escuela infantil municipal de Xarío, en Miño, que comenzará a funcionar el próximo curso 2026-27 -con 43 plazas-, y destacó el “compromiso do Goberno galego coa ampliación da rede de atención á infancia e coa conciliación das familias a través da creación de novas prazas públicas de 0 a 3 anos”. 

La representante autonómica valoró la colaboración entre administraciones para hacer posible este proyecto, que contó con una ayuda económica de la Xunta de 265.000 euros procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) tramitados por el Gobierno gallego.

Do campo explicó que los fondos permitieron transformar integralmente el edificio de la antigua escuela unitaria de Xarío en una moderna escuela infantil adaptada a las necesidades de los niños de 0 a 3 años. El nuevo centro cuenta con tres aulas, cada una de ellas con su propio patio exterior, además de comedor y una amplia zona verde para actividades al aire libre.

“Esta actuación é un exemplo de como os fondos europeos, xestionados pola Xunta de Galicia, se traducen en mellores servizos para as familias e en máis oportunidades de conciliación nos concellos”, destacó.

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