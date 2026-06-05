Miño instala dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos

Operarios instalan el punto de recarga para vehículos eléctricos en Miño Cedida

El Concello de Miño contará con dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos que se situarán en el entorno de la oficina de turismo municipal. Esta actuación, que todavía está en ejecución, forma parte de la estrategia de sostenibilidad de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

Estos nuevos puntos se integran en la Rede Eco da Biosfera, una iniciativa pionera con la que la entidad busca avanzar hacia la neutralidad en carbono en todo el territorio, facilitando el uso de los vehículos eléctricos tanto para los vecinos y vecinas como visitantes.

Operarios instalan el punto de recarga para vehículos eléctricos en Miño Cedida

Este proyecto contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al promover un modelo de movilidad más limpio y eficiente, contribuyendo a mitigar el cambio climático y reducir la contaminación.

Desde el gobierno local aseguran que estas instalaciones contribuirán a reducir la contaminación del aire y diversificar el modelo de movilidad actual en el municipio.