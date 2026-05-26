Miño moderniza las instalaciones deportivas de Vilanova, que cubrirá para asegurar su uso durante todo el año

Recreación de cómo será la cubierta de las pistas de Vilanova-Perbes Cedida

El Ayuntamiento de Miño instalará una nueva cubierta en la pista polideportiva de Vilanova, en Perbes. Esta actuación, con la que se modernizarán las instalaciones y asegurará su uso durante todo el año independientemente de la meteorología, costará 345.809,55 euros, que aportará la Diputación da Coruña.

Las obras contemplan la colocación de una estructura metálica formada por pórticos de acero que cubrirá la totalidad de la pista, con unas dimensiones aproximadas de 46 metros por 21,5 y, sobre ella, una envoltura curva que alcanzará una altura en los pilares de 6,55 metros. Además, la obra ha sido diseñada para integrar y respetar la estructura del palco existente en uno de los laterales del recinto.

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La intervención recoge las demandas vecinales y va más allá de la simple cobertura del recinto, pues incluye una mejora integral de las instalaciones deportivas.

Así, se rehabilitará el pavimento actual, de hormigón poroso, y se aplicará un nuevo revestimiento a base de resinas acrílicas en color verde, apto para la práctica de tenis y otros deportes. También se renovará por completo el sistema de alumbrado de la pista mediante la instalación de 17 nuevos proyectores con tecnología led y una nueva red de drenaje, resume el Gobierno de Miño.