Miño aprueba un presupuesto de 10,6 millones de euros para 2026, el más alto de su historia

Manuel Vázquez Faraldo, alcalde de Miño CEDIDA

El Gobierno de Miño aprobó en el pleno extraordinario de ayer el presupuesto municipal para el ejercicio de 2026, que asciende a 10.624.272 euros, lo que lo convierte en el presupuesto más alto de la historia del municipio.

“Esta cifra supone un incremento de 84.713 euros respecto al ejercicio de 2025, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido experimentado en los últimos años en las cuentas municipales”, señala el Ejecutivo de Manuel Vázquez Faraldo, que añade que “la evolución de las cuentas municipales refleja en la última década una trayectoria de crecimiento continuo”.

En 2016, abunda el Ayuntamiento, el presupuesto municipal se situaba poco por encima de los cinco millones de euros, cifra que fue creciendo de forma paulatina hasta ser duplicada. “Desde ese momento se estableció una tendencia ascendente que ha sido constante en el tiempo, lo que permitió reforzar la capacidad de inversión”, indica.

En las cuentas se reserva una partida de 1.340.569 euros, 497.815 más que en 2025, que irán a mejoras de carreteras o rehabilitación de espacios públicos, entre otros.