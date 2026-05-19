Kiko Rivera, estrella en un festival de Miño 

Kiko Rivera EC

El próximo 22 de mayo, el municipio de Miño acogerá laprimera edición del Fina Fest, un festival de música urbana y DJs que arrancará a las 20:00 horas y se prolongará hasta las 04:00 de la madrugada.

El cartel está encabezado por el DJ Kiko Rivera, el nombre más mediático del cartel y uno de los perfiles más reconocibles dentro de la música comercial y festiva en España. DJ, artista y compositor, ha firmado temas muy populares como Dale, Chica Loca o El Mambo, y su presencia suele encajar en directos pensados para el baile, los hits conocidos y una conexión rápida con el público. El artista estará acompañado de David Expósito, Adrián Gold, Planas, Sebas 21 y Unaiii.

El evento nace con una propuesta centrada en combinar ambiente de verbena y música urbana, buscando crear una experiencia festiva y cercana "como en casa de la abuela", según la organización.

Las entradas están disponibles desde 12 euros más gastos de gestión y la entrada estará prohibida para menores de 16 años.