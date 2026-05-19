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Miño

Kiko Rivera, estrella en un festival de Miño 

Belén Cebey
Belén Cebey
19/05/2026 11:52
Kiko Rivera
EC
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El próximo 22 de mayo, el municipio de Miño acogerá laprimera edición del Fina Fest, un festival de música urbana y DJs que arrancará a las 20:00 horas y se prolongará hasta las 04:00 de la madrugada. 

El cartel está encabezado por el DJ Kiko Rivera, el nombre más mediático del cartel y uno de los perfiles más reconocibles dentro de la música comercial y festiva en España. DJ, artista y compositor, ha firmado temas muy populares como Dale, Chica Loca o El Mambo, y su presencia suele encajar en directos pensados para el baile, los hits conocidos y una conexión rápida con el público. El artista estará acompañado de David Expósito, Adrián Gold, Planas, Sebas 21 y Unaiii. 

El evento nace con una propuesta centrada en combinar ambiente de verbena y música urbana, buscando crear una experiencia festiva y cercana "como en casa de la abuela", según la organización. 

Las entradas están disponibles desde 12 euros más gastos de gestión y la entrada estará prohibida para menores de 16 años

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