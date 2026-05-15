Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

La Xunta prepara actuaciones de mejora en el CPI Castro Baxoi de Miño por más de 400.000 euros

Redacción
15/05/2026 18:38
Una manifestación de la comunidad educativa del Castro Baxoi
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Manuel Vila, explicó ayer en el Parlamento que la Xunta está preparando nuevas actuaciones de mejora en el Centro Público Integrado (CPI) Castro Baxoi de Miño por más de 400.000 euros. 

En concreto, señaló que la sustitución de la cubierta del patio está prevista dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica para el período actual, vigente hasta 2028. “O departamento educativo do Goberno galego conta cunha memoria valorada da actuación, que constitúe o primeiro paso para iniciar a tramitación do proxecto, que está xa redactada e pendente da correspondente supervisión técnica”. 

Esta intervención, según las primeras estimaciones, elevaría a más de 400.000 euros la inversión del Ejecutivo de Alfonso Rueda en este centro en los últimos años, destaca la Xunta. Entre los trabajos ya finalizados, Vila destacó la adecuación de espacios para nuevas aulas de desdoble, el acondicionamiento de un nuevo comedor, la adecuación de un local de usos múltiples y diversas reformas. 

El secretario xeral recordó, por otra parte, que “actuacións ordinarias de mantemento e conservación corresponden aos concellos”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

GermÃ¡n. Plaga bichos plaza de vigo

La plaga de bichos que revoluciona la plaza de Vigo
Elena Baleato
Accidente ciclista en Linares Rivas

Herido un ciclista en un atropello en la avenida de Linares Rivas
Abel Peña
Asistentes ás Xornadas da Academia Galega de Teatro en Mariñán

A Deputación reivindica no pazo de Mariñán o teatro galego
Redacción
La sesión tendrá lugar en el Bosque dos Veciños, cerca de la iglesia de Liáns

Afundación organiza en Oleiros una jornada de limpieza de especies botánicas invasoras
Redacción