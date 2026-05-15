La Xunta prepara actuaciones de mejora en el CPI Castro Baxoi de Miño por más de 400.000 euros

Una manifestación de la comunidad educativa del Castro Baxoi ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Manuel Vila, explicó ayer en el Parlamento que la Xunta está preparando nuevas actuaciones de mejora en el Centro Público Integrado (CPI) Castro Baxoi de Miño por más de 400.000 euros.

En concreto, señaló que la sustitución de la cubierta del patio está prevista dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica para el período actual, vigente hasta 2028. “O departamento educativo do Goberno galego conta cunha memoria valorada da actuación, que constitúe o primeiro paso para iniciar a tramitación do proxecto, que está xa redactada e pendente da correspondente supervisión técnica”.

Esta intervención, según las primeras estimaciones, elevaría a más de 400.000 euros la inversión del Ejecutivo de Alfonso Rueda en este centro en los últimos años, destaca la Xunta. Entre los trabajos ya finalizados, Vila destacó la adecuación de espacios para nuevas aulas de desdoble, el acondicionamiento de un nuevo comedor, la adecuación de un local de usos múltiples y diversas reformas.

El secretario xeral recordó, por otra parte, que “actuacións ordinarias de mantemento e conservación corresponden aos concellos”.