La Diputación colocará una pantalla de pilotes para estabilizar un talud en Miño

La diputada de Obras Mónica Rodríguez visitó la zona CEDIDA

La Diputación y el Ayuntamiento de Miño trabajan en la búsqueda de soluciones alternativas para ordenar el tráfico durante los meses de verano en el entorno de la carretera provincial DP-4803, entre Miño y Pontedeume, después de que el estudio geotécnico y topográfico encargado de urgencia por la institución provincial confirmase la necesidad de ejecutar una pantalla de pilotes para estabilizar el talud afectado por el desprendimiento de tierras registrado el pasado mes de marzo a la altura del kilómetro 2,2, en las proximidades de la playa de Lago.

La diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, visitó la zona afectada acompañada por el alcalde de Miño, Manuel Faraldo, y por técnicos provinciales, para evaluar sobre el terreno la situación actual de la carretera y analizar las conclusiones del estudio.

"Segundo recolle o informe, o deslizamento afectou de maneira severa á calzada, provocando gretas, afundimentos e danos importantes no firme, o que obrigou a cortar a circulación por motivos de seguridade. O movemento de terras tamén chegou ata a praia, con arrastre de materiais e fragmentos de formigón, e afectou a unha vivenda situada a media ladeira, comprometendo a súa estabilidade", destaca la institución provincial.