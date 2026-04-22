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Miño

Miño triplicará la inversión en conservación y mantenimiento de áreas verdes

Redacción
22/04/2026 12:01
Senda dos Sentidos, en Miño
Archivo El Ideal Gallego
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La Junta de Gobierno Local de Miño aprobó el expediente de contratación del servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes que, según indican los responsables municipales, que aseguran que la iniciativa "supone un salto de calidad con respecto al servicio anterior, que había quedado desfasado, al incrementar de manera notoria el alcance y la frecuencia de los trabajos", detallaron desde el Gobierno de Manuel Vázquez Faraldo

El contrato contempla una inversión de 1.722.063 euros a lo largo de su vigencia, que se amplía hasta 2030, lo que supone triplicar el importe del contrato anterior. 

La distribución presupuestaria prevista es: para el 2026, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, se destinarán 230.553 euros; para el 2027 la cantidad asciende a 440.713; para 2028 y 2029 a 420.318; y para el 2030, del 1 de enero al 30 de junio, se destinarán 210.159.

El servicio contempla actuaciones integrales que garanticen el correcto estado de conservación y limpieza de todos los espacios verdes de Miño.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, destacó que se trata “dun contrato moi desexado e necesario que nos vai permitir adaptarnos ás necesidades actuais deste servizo e garantir, así, uns espazos verdes máis limpos e coidados para o desfrute dos nosos veciños e veciñas” de Miño.

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