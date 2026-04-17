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Miño

Vuelca un vehículo con un bebé a bordo en Miño tras chocar contra un turismo estacionado

Ep
17/04/2026 14:15
Emergencias 112
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EC
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Un vehículo, en el que viajaba un bebé y su madre, ha volcado este viernes en Miño tras chocar contra otro turismo que estaba estacionado en la calle Loiós de la localidad.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se registró a las 8.40 horas y fue un particular quien alertó del vuelco de este coche y de que podía haber dos personas atrapadas, además de indicar que había un bebé implicado en el choque.

Así, se avisó a Urxencias Sanitarias, bomberos de Betanzos, Guardia Civil y Protección Civil. Una vez en el punto, los bomberos indicaron que solo se atendió a una persona.

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