Las 13 opciones de la I Ruta do Pincho Mariñeiro de Miño
La Ruta do Pincho Mariñeiro de Miño, un evento impulsado por las autoridades municipales y la hostelería miñense, se estrena este viernes 17 para, durante dos días, ofrecer hasta 13 alternativas elaboradas con productos del mar de la costa de As Mariñas. Tantas como establecimientos se han adherido a la iniciativa, distribuidos por casi todo Miño. Tanto el viernes como el sábado, de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00, cada uno de ellos ofrecerá su pincho mariñeiro, “unha proposta gastronómica única elaborada con produtos do mar da contorna” con precios que oscilan entre 1 y 3 euros, “facilitando así que veciños e visitantes poidan gozar dunha ampla variedade de creacións culinarias”, explica el Ayuntamiento de Miño.
En el casco urbano se concentran once de los 13 negocios adheridos, y a ellos se unen uno en la playa de Perbes y otro en el Club de Golf de Miño.
En cuanto a las propuestas de los hosteleros, incorporan desde ostras a mejillones, pasando por langostinos, vieiras o corvina, entre otros, “ofrecendo unha mostra variada da riqueza mariñeira da contorna a través de elaboracións creativas e de calidade”, detallaron desde el Gobierno de Manuel Vázquez Faraldo.
Con este evento, se cierra Cociña Mariñeira, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Miño “co obxectivo de poñer en valor os produtos do mar e promover a formación no sector hostaleiro” que cuenta con la colaboración del GALP Ártabro Norte, a través de los Fondos Fempa (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura).
Con esta ruta se pretende dinamizar el sector hostelero e incentivar el consumo de productos locales, al tiempo que se promueve la colaboración entre profesionales y entidades vinculadas al mar, así como espacio de encuentro para vecinos y visitantes, “contribuíndo ao dinamismo económico do municipio e reforzando o atractivo de Miño como destino gastronómico de referencia na contorna”.