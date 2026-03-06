Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Miño

Miño completa la renovación del parque infantil de Bemantes

Redacción
06/03/2026 19:34
Parque infantil de Bemantes
Parque infantil de Bemantes
Concello de Miño
El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, acompañado por los concejales de Mantenimiento y Obras y de Servicios Sociales, participó ayer en la recepción de la obra de renovación integral del parque infantil de Bemantes, situado justo al lado del local social de la parroquia. En el acto participaron, además, miembros de la directiva de la Asociación de Vecinos A Irmandade.

La actuación contó con un presupuesto de 53.243,63 euros y fue financiado a través del Plan de Obras y Servicios (POS+) de la Diputación de A Coruña.

Las obras incluyeron la renovación completa de este espacio infantil, con la sustitución del cierre perimetral, la instalación de un nuevo suelo de caucho y la colocación de nuevos juegos.

Con esta intervención, tal y como destacó el regidor, “mellóranse as condicións de seguridade e accesibilidade do parque”, al mismo tiempo que se dota a la parroquia de un espacio renovado para el ocio de los más pequeños y pequeñas.

