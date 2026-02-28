Mi cuenta

Miño

Los bomberos sofocaron un fuego en un cobertizo en Miño

Ep
28/02/2026 14:24
Fotografía de archivo de un camión de bomberos
El Ideal Gallego
Los equipos de emergencias sofocaron esta mañana un incendio en un cobertizo pegado a una vivienda en Miño. El fuego ha sido controlado  y no hubo personas afectadas.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular llamó para informar del incendio, pasadas las 12.15 horas del mediodía, indicando que ardía un cobertizo pegado a una vivienda.

A continuación, el 112 Galicia avisó a los Bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Tambien fueron informados los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, personal del Ayuntamiento y, los Bomberos del Eume.

Los Bomberos de Betanzos controlaron el incendio y trataron dem evitar que el fuego afectase a la casa y a un coche estacionado en sus proximidades, en el lugar de Cachufeira, en Callobre, en la localidad de Miño.

