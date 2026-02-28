Los bomberos sofocaron un fuego en un cobertizo en Miño

Fotografía de archivo de un camión de bomberos El Ideal Gallego

Los equipos de emergencias sofocaron esta mañana un incendio en un cobertizo pegado a una vivienda en Miño. El fuego ha sido controlado y no hubo personas afectadas.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular llamó para informar del incendio, pasadas las 12.15 horas del mediodía, indicando que ardía un cobertizo pegado a una vivienda.

A continuación, el 112 Galicia avisó a los Bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Tambien fueron informados los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, personal del Ayuntamiento y, los Bomberos del Eume.

Los Bomberos de Betanzos controlaron el incendio y trataron dem evitar que el fuego afectase a la casa y a un coche estacionado en sus proximidades, en el lugar de Cachufeira, en Callobre, en la localidad de Miño.