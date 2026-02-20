La Ruta dos Muíños de Miño se estrena como sendero azul

Uno de los molinos de la ruta

Galicia tendrá este año 72 senderos azules, una cifra récord y con la que vuelve a liderar, una vez más, la clasificación nacional de este programa, promovido por la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac) para poner en valor las rutas y caminos como recurso para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas y de ocio al aire libre y ayudar a interpretar ambientalmente el entorno. Entre los que se estrenan está la Ruta dos Muíños del concello de Miño.

Galicia concentra el 37,1% de las 194 rutas galardonadas en todo el país, siendo, con diferencia, la comunidad española con un mayor número de senderos azules, muy por delante de la segunda y tercera, la Región de Murcia (32) y la Comunidad Valenciana (31). Pontevedra cuenta este año con 44 senderos azules, lo que la convierte en la provincia española con más reconocimientos. A Coruña tendrá quince distintivos; Lugo, siete; y Ourense, seis.

De los 72 senderos azules gallegos, 20 reciben este año el galardón por primera vez. En concreto son los siguientes: Ruta dos Muíños del río Medio, en Miño; Ruta Quintá-río Donsal, en Becerreá, Navia de Suarna y Cervantes; senda perimetral Bao-Xastelas, en la Illa de Arousa; senda os Muíños de Lores, en Meaño; sendero fluvial del río Rubio, en Mos; y el sendero con de la Romaíña-con da Ventureira, en Sanxenxo.

Además, el Ayuntamiento de Vigo suma nueve senderos locales nuevos, que son los de Candeán, Cabral, Bembrive-Beade, Coruxo, Matamá-Comesaña, Oia, Saiáns, Valadares y Zamáns.

A mayores, este año se incorporan la esta red, cinco nuevos senderos termales y de salud en la provincia de Ourense -Arnoia, Laias (Cenlle), Lobios, O Carballiño y Ribadavia-. Estos recurridos combinan deporte, ocio y bienestar y, al mismo tiempo, contribuyen a la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. También son rutas accesibles que animan a disfrutar de la naturaleza y a practicar hábitos saludables.

Este galardón tiene gran relevancia para atraer visitantes a la Comunidad y promover un turismo de naturaleza y, a la vez, el uso público y sostenible de los espacios naturales, promoviendo su conocimiento a través de las múltiples rutas que ayudan a recorrerlos y conocer la belleza y rica biodiversidad que albergan, explican desde la Xunta.

En cuanto a los datos a nivel nacional, en 2026 habrá el mayor número de Senderos Azules (194) desde la puesta en marcha del programa y se superan ya los 1.200 kilómetros de sendas en el conjunto del país.