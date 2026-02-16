Mi cuenta

Miño

El Baxoi se desborda en Miño y causa inundaciones en el acceso a Bañobre, O Pulo y Lamelas

Lucía Tenreiro
16/02/2026 13:37
El acceso a Bañobre se inundó por la crecida del Baxoi
Concello de Miño
El 112 Galicia atendió varios avisos de vecinos afectados por el desbordamiento del Baxoi en Miño

En concreto, según confirmó el Ayuntamiento de Miño,  las intensas lluvias registradas en las últimas horas causaron inundaciones en el acceso a Bañobre por A Ponte Baxoi, y en O Pulo e en Lamelas

La situación obligó a cortar los accesos y los responsables municipales ruegan precaución a vecinos y conductores en todas las vías cercanas al Baxoi.

El Baxoi se desbordó en Bañobre, O Pulo y Lamelas
Las vías afectadas están cortadas al tráfico
Concello de Miño

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) "en fase de preemerxencia, centrada na vixilancia e na alerta temperá", y en la comarca sigue en nivel máximo de alerta el Mandeo en Coirós donde, tras los análisis de datos remitidos, el río presenta "niveis moi superiores aos habituais e risco elevado de desbordamentos pronunciados", mientras que en alerta naranja estarían el Mandeo en Aranga y el Mendo en Betanzos

