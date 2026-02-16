El Baxoi se desborda en Miño y causa inundaciones en el acceso a Bañobre, O Pulo y Lamelas

El acceso a Bañobre se inundó por la crecida del Baxoi Concello de Miño

El 112 Galicia atendió varios avisos de vecinos afectados por el desbordamiento del Baxoi en Miño.

En concreto, según confirmó el Ayuntamiento de Miño, las intensas lluvias registradas en las últimas horas causaron inundaciones en el acceso a Bañobre por A Ponte Baxoi, y en O Pulo e en Lamelas.

La situación obligó a cortar los accesos y los responsables municipales ruegan precaución a vecinos y conductores en todas las vías cercanas al Baxoi.

Las vías afectadas están cortadas al tráfico Concello de Miño

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) "en fase de preemerxencia, centrada na vixilancia e na alerta temperá", y en la comarca sigue en nivel máximo de alerta el Mandeo en Coirós donde, tras los análisis de datos remitidos, el río presenta "niveis moi superiores aos habituais e risco elevado de desbordamentos pronunciados", mientras que en alerta naranja estarían el Mandeo en Aranga y el Mendo en Betanzos.