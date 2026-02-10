Mi cuenta

Miño

Miño completa el acondicionamiento de los accesos al arenal de Perbes

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/02/2026 14:50
El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, y el edil José Manuel Pantín, participaron en el acto de recepción de las obras
El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, y el edil José Manuel Pantín, participaron en el acto de recepción de las obras
Cedida
El Ayuntamiento de Miño completó las obras de mejora paisajística y de acondicionamiento de los accesos al arenal de Perbes, uno de los que registran una mayor afluencia de gente del municipio y que cuenta con el distintivo de Bandera Azul. La intervención supuso una inversión de 84.149 euros, de los cuales 60.000 fueron financiados a través de una subvención de la Xunta.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, y el edil José Manuel Pantín, participaron en el acto de recepción de las obras, que incluyeron la eliminación de especies invasoras y la mejora de los accesos norte y sur para conseguir una integración más armónica con el paisaje e incrementar la seguridad y comodidad de las personas usuarias.

Concretamente, en el acceso norte se eliminó una franja de asfalto que fue sustituida por una plataforma de madera con la que se consiguió resolver la diferencia de cota entre el vial y la arena. 

Además, se crearon espacios de estancia integrados en el nuevo diseño, lo que permite a las personas disfrutar del espacio natural y de las vistas de forma cómoda. También se sustituyeron las duchas por lavapiés para fomentar un uso más eficiente del agua.

En lo que respeta al acceso sur, se actuó sobre el pavimento, ya que presentaba un estado deteriorado por el paso de maquinaria pesada. También se instaló un banco de madera junto al talud.

El regidor destacó que esta actuación supone un paso más “en la puesta en valor de la playa de Perbes. La renovación de los accesos hace que sea mucho más accesible y también atractiva, ya que se desde la plataforma se puede disfrutar de una panorámica increíble”.

