Miño
'Coidarnos Xuntos', la Semana da Saúde e o Deporte en el Castro Baxoi de Miño
El CPI Castro Baxoi de Miño celebra estos días, hasta el viernes 6 de febrero, la Semana da Saúde e do Deporte.
Esta iniciativa nace con una clara intención: 'Coidarnos Xuntos'. Por eso, desde el centro prepararon "formación en primeiros auxilios adaptada a todas as idades, impartida pola empresa especializada Tesform".
Entre los contenidos que se abordarán durante esta semana están la relación entre salud y deporte, aprender a pedir ayuda, medidas de prevención de atragantamientos y cómo realizar un reanimación cardiopulmonar (RCP).
Además, el día 9 de febrero se celebrará la III Milla pola Paz, "unha actividade simbólica que une deporte, solidariedade e comunidade", indican desde Miño.