Miño afianza su ‘boom’ demográfico y se confirma como uno de los municipios que más crece de Galicia

Vista de O Rabazal durante la Feira da Cebola Chata de Miño ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Miño continúa su escala demográfica imparable, con 7.268 residentes a 1 de enero de 2026. Una cifra que no solo supone un nuevo máximo histórico, sino la confirmación de una tendencia sólida al encadenar diez años consecutivos sumando vecinos, 160 en los doce meses de 2025.

Hace un año, cuando superó los 7.000 habitantes y se consolidó como el municipio que más que crece de A Coruña. Ahora, un nuevo incremento reafirma a Miño como uno de los ayuntamientos con más vitalidad demográfica de la provincia y de la comunidad, “manteniendo un ritmo de crecimiento constante que contrasta con el estancamiento de otras zonas”, explicaron desde el Gobierno de Manuel Vázquez Faraldo.

Pirámide

Desde el Ayuntamiento de Miño destacaron una de las características más singulares de esta evolución: su pirámide poblacional pues, “al contrario de lo que ocurre en gran parte de la comunidad autónoma, Miño presenta una estructura demográfica joven y activa” y “este rejuvenecimiento del padrón se traduce en una alta demanda de servicios educativos y de conciliación, visible en la alta participación en actividades infantiles y juveniles, como los campamentos de verano o los distintos cursos de naturaleza deportiva o cultural, y en el elevado número de matrículas en el CPI Castro Baxoi”.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, considera estos datos como “el mejor indicador de la salud del municipio”, convencido de que “superar los 7.260 vecinos no es solo una cifra, es la demostración de que somos un municipio atractivo, con calidad de vida y servicios, donde cada vez más personas deciden iniciar su proyecto de vida”.

Claves

Para el regidor miñense, las claves de este éxito sostenido radican en “una ubicación privilegiada y un entorno natural envidiable, sumado a una gestión claramente centrada en las personas” donde “la mejora constante de los servicios públicos, las infraestructuras y la oferta de vivienda” son una prioridad y “hacen que seamos la opción preferente para muchas familias del área metropolitana y la comarca” de Betanzos.

El Gobierno de Miño reiteró su compromiso de acompasar este crecimiento con la dotación de infraestructuras necesarias para garantizar el bienestar de los 7.268 vecinos que en la actualidad viven en Miño.

Hace solo unos días, el regidor y el delegado del área de Coruña del Grupo Gadisa, Baltasar López Lamas, suscribieron ante el notario de Pontedeume el contrato para la concesión a Gadis, por un período de treinta años, de la superficie comercial de Costa Miño.

De acuerdo con las explicaciones y los cálculos de la empresa, está previsto que en las próximas semanas soliciten la correspondiente licencia de obra al Ayuntamiento de Miño, pero ha trascendido que las actuaciones que se contemplan destacan “por su integración urbana, su diseño arquitectónico cuidado y su apuesta por la sostenibilidad ambiental”, y el establecimiento contará con servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería, con acceso por la avenida de Xarío y salida por la calle A Madanela.