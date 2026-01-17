Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

El Concello y Gadis firman el contrato para la ejecución del supermercado de Costa Miño

El área comercial contará con un diseño sostenible e integrado en el paisaje

Redacción
17/01/2026 11:43
Gadis de Miño
Recreación del supermercado Gadis en Miño
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y el delegado del área de Coruña de GADISA, Baltasar López Lamas, han firmado esta semana ante el notario de Pontedeume el contrato para la concesión a GADIS de la superficie comercial de Costa Miño. Está previsto que soliciten la licencia de obra en las próximas semanas. 

El proyecto que se llevará a cabo destaca por su integración urbana, su diseño arquitectónico cuidado y su apuesta por la sostenibilidad ambiental. El establecimiento contará con servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería. La concesión del espacio tendrá una duración de 30 años y la parcela contará con un acceso principal por la Avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela, lo que garantiza una circulación fluida y segura para vehículos y peatones. 

Momento de la firma con el notario para el supermercado Gadis en Costa Miño
Momento de la firma con el notario para el supermercado Gadis en Costa Miño
Cedida

La edificación se proyecta sobre una parcela de 3.511,98 metros cuadrados delimitada por las rúas Camposas (noreste), Madanela (noroeste), Cepeira (suroeste) y Avenida de Xarío (sureste). El diseño busca integrarse de manera armoniosa con el entorno urbano existente, adoptando una planta rectangular y una cubierta a dos aguas oculta tras muros perimetrales, lo que confiere al edificio una imagen arquitectónica limpia y equilibrada. 

El inmueble se implantará en una ladera, semienterrado, con una altura total aproximada de siete metros, inferior al máximo permitido y similar a la de una vivienda unifamiliar. Esta integración minimiza el impacto visual y preserva las vistas y la entrada de luz de las viviendas cercanas. 

El edificio se desarrollará en planta baja y una pequeña entreplanta, con una superficie construida total de 1.518,35 metros cuadrados, de los cuales 1.314,97 corresponden a la planta baja, 123,47 a la entreplanta y 79,91 a la terraza. En esta última se ubicarán las instalaciones exteriores que darán servicio al supermercado, quedando ocultas y aisladas acústicamente para reducir el impacto sonoro y visual sobre el entorno.

El proyecto incluye un aparcamiento con capacidad para 48 plazas de 2,5 por 5 metros, que representa el 50,6% de la superficie total de la parcela. La edificación ocupará el 37,44%, mientras que el 11,96% restante se destinará a zonas urbanizadas y ajardinadas. 

La actuación contempla además el ajardinamiento de los taludes y retranqueos con especies autóctonas de bajo porte, así como la sustitución de los árboles enfermos o deteriorados en las rúas Camposas y Cepeira, contribuyendo a la mejora paisajística y ambiental de la zona.

Manuel Vázquez Faraldo recuerda que “é unha gran nova para Miño, este era un servizo moi demandado e moi necesitado debido ao crecemento poboacional que está a ter nos últimos anos Miño en xeral e Costa Miño en particular”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Policía Local

Detenido un hombre en Pontevedra por agredir y amenazar a su pareja con un hacha
EP
Vacuna ensayo clínico en el Chuac de vacuna de virus sincitial

Respuesta masiva al ensayo de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio en el CHUAC
Belen Cebey
Red criminal dedicada a estafas online con mascotas

Desmantelada una red criminal dedicada a las estafas online con mascotas, con víctimas en A Coruña
EP
Pasarela peatonal provisional de Alfonso Molina

Las obras de la pasarela peatonal entre estaciones de Alfonso Molina permitirán seguir cruzando
Redacción