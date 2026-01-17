El Concello y Gadis firman el contrato para la ejecución del supermercado de Costa Miño
El área comercial contará con un diseño sostenible e integrado en el paisaje
El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y el delegado del área de Coruña de GADISA, Baltasar López Lamas, han firmado esta semana ante el notario de Pontedeume el contrato para la concesión a GADIS de la superficie comercial de Costa Miño. Está previsto que soliciten la licencia de obra en las próximas semanas.
El proyecto que se llevará a cabo destaca por su integración urbana, su diseño arquitectónico cuidado y su apuesta por la sostenibilidad ambiental. El establecimiento contará con servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería. La concesión del espacio tendrá una duración de 30 años y la parcela contará con un acceso principal por la Avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela, lo que garantiza una circulación fluida y segura para vehículos y peatones.
La edificación se proyecta sobre una parcela de 3.511,98 metros cuadrados delimitada por las rúas Camposas (noreste), Madanela (noroeste), Cepeira (suroeste) y Avenida de Xarío (sureste). El diseño busca integrarse de manera armoniosa con el entorno urbano existente, adoptando una planta rectangular y una cubierta a dos aguas oculta tras muros perimetrales, lo que confiere al edificio una imagen arquitectónica limpia y equilibrada.
El inmueble se implantará en una ladera, semienterrado, con una altura total aproximada de siete metros, inferior al máximo permitido y similar a la de una vivienda unifamiliar. Esta integración minimiza el impacto visual y preserva las vistas y la entrada de luz de las viviendas cercanas.
El edificio se desarrollará en planta baja y una pequeña entreplanta, con una superficie construida total de 1.518,35 metros cuadrados, de los cuales 1.314,97 corresponden a la planta baja, 123,47 a la entreplanta y 79,91 a la terraza. En esta última se ubicarán las instalaciones exteriores que darán servicio al supermercado, quedando ocultas y aisladas acústicamente para reducir el impacto sonoro y visual sobre el entorno.
El proyecto incluye un aparcamiento con capacidad para 48 plazas de 2,5 por 5 metros, que representa el 50,6% de la superficie total de la parcela. La edificación ocupará el 37,44%, mientras que el 11,96% restante se destinará a zonas urbanizadas y ajardinadas.
La actuación contempla además el ajardinamiento de los taludes y retranqueos con especies autóctonas de bajo porte, así como la sustitución de los árboles enfermos o deteriorados en las rúas Camposas y Cepeira, contribuyendo a la mejora paisajística y ambiental de la zona.
Manuel Vázquez Faraldo recuerda que “é unha gran nova para Miño, este era un servizo moi demandado e moi necesitado debido ao crecemento poboacional que está a ter nos últimos anos Miño en xeral e Costa Miño en particular”.