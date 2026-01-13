Evacuada una mujer en Miño por una intoxicación por gas

Un calentador de gas

Una mujer ha tenido que ser evacuada este martes en el municipio coruñés de Miño por una posible intoxicación por gas, previsiblemente causada por la mala combustión de un calentador.

Así lo ha informado el 112 con base en los datos facilitados por los bomberos. El servicio tuvo constancia del suceso a las 2.50 horas a través de la llamada de un particular que alertaba de que su vecina se encontraba mareada y se había caído en el interior de la vivienda, situada en la Calle Real.

Trasladan al Chuac a una mujer con síntomas de intoxicación por inhalación de gas en A Coruña Más información

Así las cosas, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil y a Protección Civil.

A su llegada, los bomberos comprobaron que las mediciones de gas en la vivienda dieron resultado negativo, ya que el inmueble ya estaba ventilado. Con todo, indicaron que la causa más probable del incidente era una mala combustión del calentador.