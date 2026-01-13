Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

Evacuada una mujer en Miño por una intoxicación por gas

Ep
13/01/2026 09:47
Un calentador de gas
Un calentador de gas
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Una mujer ha tenido que ser evacuada este martes en el municipio coruñés de Miño por una posible intoxicación por gas, previsiblemente causada por la mala combustión de un calentador.

Así lo ha informado el 112 con base en los datos facilitados por los bomberos. El servicio tuvo constancia del suceso a las 2.50 horas a través de la llamada de un particular que alertaba de que su vecina se encontraba mareada y se había caído en el interior de la vivienda, situada en la Calle Real.

Trasladan al Chuac a una mujer con síntomas de intoxicación por inhalación de gas en A Coruña

Más información

Así las cosas, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil y a Protección Civil.

A su llegada, los bomberos comprobaron que las mediciones de gas en la vivienda dieron resultado negativo, ya que el inmueble ya estaba ventilado. Con todo, indicaron que la causa más probable del incidente era una mala combustión del calentador.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El biobanco de tumores del Hospital Universitario de Burgos

Fallecen dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos por un fallo en el tratamiento
EFE
El ideal gallego

Del Doctor Amor a la cirugía más cara: Diego González Rivas se moja en 'Vaya Vaina'
Andrea Gestal
El ideal gallego

La Policía investiga como violencia machista la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz
EFE
El ideal gallego

Así celebrará A Coruña el 217 aniversario de la Batalla de Elviña
Redacción