El Ideal Gallego Fundado en 1917

Miño

La Valedora do Pobo le da la razón a Miño e insta a la Xunta a limitar el número de viajeros a pie en el bus escolar a Betanzos

La institución responde a la queja presentada por el Concello y vecinos, solicitando a la Consellería que actualice las condiciones del transporte para garantizar la seguridad de los menores

Redacción
10/01/2026 16:37
Menores afinados en el bus escolar a Betanzos
Cedida
La Valedora do Pobo ha emitido una resolución en la que respalda las demandas del Concello de Miño y de las familias afectadas por la masificación del transporte escolar hacia Betanzos. En su escrito, la institución se dirige a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para sugerirle que "evalúe una actualización de las condiciones de transporte interurbano" con el objetivo de limitar el número de personas que pueden ir de pie, especialmente en el transporte integrado que utiliza el alumnado de Secundaria.

Esta resolución llega como respuesta a la queja formal presentada por el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, acompañada de 336 firmas de personas afectadas. En ella, el gobierno local denunciaba la inseguridad que sufren a diario los estudiantes en la línea XG87106501 (Centro de Salud Betanzos–Ponte do Porco–Miño 2), teniendo que viajar de pie o sentados en las escaleras por la carretera N-651 en un autobús saturado.

Aunque la Xunta alegó en su informe que el vehículo cumple con la normativa al tener plazas de pie homologadas para trayectos cortos, la Valedora do Pobo ha sido tajante en su conclusión. La institución recuerda a la administración autonómica que "los estándares de calidad de un servicio público esencial han variado mucho", especialmente en lo que concierne a la seguridad vial y de menores.

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, ha valorado este respaldo: “la Valedora acaba de confirmar lo que llevamos meses diciendo: no se trata solo de si es legal o no llevar gente de pie, se trata de que es un peligro llevar a niños y niñas hacinados en un bus por una carretera nacional. La Xunta ya no tiene excusas; tiene que dejar de mirar papeles y mirar por las personas".

Desde el Concello se recuerda que la solución pasa, como se solicitó reiteradamente, por recuperar la línea exclusiva para escolares o ampliar la ruta Vilamateo-Miño hasta Betanzos para descongestionar el servicio integrado, que actualmente comparte alumnado y usuarios generales en un vehículo de 80 plazas claramente insuficiente.

Desde el Concello se recuerda que la solución pasa, como se solicitó reiteradamente, por ampliarla Ruta XG87101201 Vilamateo–Miño hasta Betanzos, tal como funcionaba antes de la última licitación, para su uso por parte del público en general, incluyendo al alumnado que acude a los institutos de Betanzos. Asimismo, se demanda que la Ruta XG87106501 Centro de Salud Betanzos–Ponte do Porco–Miño 2 deje de ser un servicio integrado y se reserve exclusivamente para el transporte escolar.

