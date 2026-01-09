Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Miño

Piden inhabilitación para dos exalcaldes de Miño y cinco años de prisión para Jesús Veiga por prevaricación y malversación

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/01/2026 20:11
Jesús Veiga (i) y Juan Antonio Maceiras (d), el día de la dimisión del segundo como alcalde de Miño
Jesús Veiga (i) y Juan Antonio Maceiras (d), el día de la dimisión del segundo como alcalde de Miño
Archivo El Ideal Gallego
En la Audiencia Provincial de A Coruña se celebra en unos días el juicio contra los exalcaldes de Miño entre los años 2003 y 2015, Juan Antonio Maceiras y Jesús Veiga, a los que Fiscalía atribuye delitos de malversación y prevaricación por prorrogar diferentes contratos a pesar de informes negativos de la Intervención Municipal.

Según se recoge en el escrito del ministerio fiscal, Maceiras firmó un contrato con una empresa para prestar los servicios de limpieza de la Agrupación Escolar Piñeiro-Miño en el año 2006 de una duración de dos años prorrogable sin exceder el máximo de cuatro años, y en 2008 se acordó prorrogarlo, por lo que la vigencia se perdería en 2010.

Sin embargo, según la Fiscalía, durante los dos mandatos de los ahora acusados la empresa siguió prestando los mismos servicios sin que se convocara ningún procedimiento de contratación de concurrencia competitiva, por lo que el interventor realizó informes de reparo y desfavorables al pago de diferentes facturas al respecto, que tanto una exconcejala como Jesús Veiga decidieron ignorar.

Del mismo modo, en el año 2006, Veiga selló como alcalde accidental un contrato administrativo para la prestación del Servicio de limpieza y conserjería en el Centro Sociocultural da Rúa, prorrogado por Juan Maceiras en 2008 y del que, al igual que el anterior y a pesar también de los reparos del interventor, se siguió tirando hasta ya avanzado el año 2015.

Por otro lado, en una Junta de Gobierno Local en 2006 se acordó la contratación del mantenimiento, apertura y riego del campo de fútbol de manera provisional, para lo que se contrató a una empresa mientras no se adjudicase por conjunto público el servicio.

Con todo, los acusados durante sus respectivos mandatos nunca convocaron el procedimiento correspondiente y la mercantil continuó realizando este servicio hasta el 2015. Igual que en anteriores ocasiones, informes del interventor recomendaban iniciar un procedimiento administrativo de adjudicación de este contrato, que ignoraron.

Esta misma situación se repitió, según el escrito del Ministerio Fiscal, en el contrato de servicios de mantenimiento y conservación de los parques, jardines y zonas verdes públicas del Ayuntamiento de Miñoo, en el de servicios de conserjería, mantenimiento y limpieza del polideportivo municipal.

Otro de los asuntos que destaca Fiscalía es la adjudicación por parte de la concejala de un contrato a una empresa por valor de 18.000 euros para un servicio para determinar qué entidades constituyen núcleos de población y cuáles diseminado, así como, contrastar la numeración anterior asignada a las viviendas con la nueva numeración resultante de la elaboración y aprobación del nuevo callejero.

En este caso, el contrato establecía que la empresa debería prestar un servicio presencial de atención al público en el Ayuntamiento de Miño los lunes y los viernes de 09.00 a 15.00 horas para atender consultas y que tendría una duración de 10 meses sin posibilidad de prórroga.

Sin embargo, la empresa no acabó en plazo los trabajos y siguió facturando por ellos, "obteniendo así un lucro indebido e injustificado". El interventor también emitió informes desfavorables al respecto.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los acusados 10 años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa, mientras que por el delito continuado de prevaricación administrativa en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos solicita cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta para todo empleo público para Jesús Veiga y la edil, así como para la administradora de la empresa que realizaba los trabajos de gestión urbanística

