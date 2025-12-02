Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

Xuventude en CaMiño vuelve por Navidad con una visita a A Coruña

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
02/12/2025 12:02
La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses
La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses
German Barreiros
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La iniciativa Xuventude en CaMiño vuelve el día 27 de diciembre con una nueva actividad que incluirá una sesión de patinaje en la pista de hielo en el coruñés Muelle de Batería y una visita a la ciudad para disfrutar de la decoración navideña de A Coruña.

La actividad está dirigida a los miñenses nacidos entre 2008 y 2013 y, para asistir, es necesario inscribirse hasta el 24 de diciembre a través del registro del Concello de Miño.

En cualquier caso, para solicitar más información pueden ponerse en contacto con la sede municipal a través del teléfono 604 004 439 o del correo electrónico cultura.deportes@concellodemino.gal

El precio de la actividad es de 4 euros, e incluye el transporte, la entrada a la pista de hielo, el alquiler de los patines y la visita guiada por A Coruña.

La salida será a las 10:00 horas, con regreso previsto a las 14:30.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Mesa de docencia clínica

Rey, sobre Medicina: "Es una posición tremendamente egoísta"
Abel Peña
Autobús interurbano lleno a su paso por Oleiros

Oleiros vuelve a quejarse de la masificación de los autobuses interurbanos a las puertas de una nueva huelga en el sector
Esther Durán
Una oficina de empleo ubicada en A Coruña

Galicia se sitúa en noviembre como la comunidad en la que más baja el desempleo
EP
Una inmobiliaria de A Coruña

El Ayuntamiento señala que los precios de la vivienda se han estabilizado en A Coruña
Abel Peña