Xuventude en CaMiño vuelve por Navidad con una visita a A Coruña

La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses German Barreiros

La iniciativa Xuventude en CaMiño vuelve el día 27 de diciembre con una nueva actividad que incluirá una sesión de patinaje en la pista de hielo en el coruñés Muelle de Batería y una visita a la ciudad para disfrutar de la decoración navideña de A Coruña.

La actividad está dirigida a los miñenses nacidos entre 2008 y 2013 y, para asistir, es necesario inscribirse hasta el 24 de diciembre a través del registro del Concello de Miño.

En cualquier caso, para solicitar más información pueden ponerse en contacto con la sede municipal a través del teléfono 604 004 439 o del correo electrónico cultura.deportes@concellodemino.gal

El precio de la actividad es de 4 euros, e incluye el transporte, la entrada a la pista de hielo, el alquiler de los patines y la visita guiada por A Coruña.

La salida será a las 10:00 horas, con regreso previsto a las 14:30.