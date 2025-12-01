Miño cierra la herida económica: salda su deuda con los expropiados de la macrourbanización de Costa Miño Golf

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, se reunió con los expropiados Cedida

El Ayuntamiento de Miño acaba de dar un paso decisivo para cerrar una de las mayores cargas económicas heredadas por la institución municipal al aprobar, en sesión extraordinaria, una modificación presupuestaria de 1,4 millones de euros destinada tanto a cubrir los pagos pendientes a los propietarios expropiados de Costa Miño como a realizar una amortización extraordinaria de parte de la deuda bancaria municipal.

Según la liquidación presupuestaria de 2024, el Ayuntamiento de Miño dispone de un superávit de 1.408.952,35 euros y un Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales de 2.342.794,11.

Estos datos permiten afrontar los compromisos económicos sin comprometer la estabilidad financiera del Concello de Miño.

La modificación aprobada permitirá abonar 922.724,70 euros en concepto de justiprecios e intereses de demora a los expropiados del sector urbanizable residencial-deportivo Perbes-San Xoán de Vilanova (Costa Miño), cumpliendo así con las resoluciones dictadas por el Jurado de Expropiación de Galicia.

Con este pago quedará prácticamente cerrada la totalidad de la deuda con los afectados, a excepción de una pequeña parcela aún pendiente de resolución por parte del Jurado.

De la asfixia a un remanente municipal ‘millonario’: Miño sigue reduciendo su deuda Más información

Asimismo, se destinarán 486.227,65 euros a la amortización anticipada de parte de la deuda que el municipio mantiene con las entidades bancarias, lo que contribuirá a reducir la carga financiera futura de Miño.

Hace unas semanas, el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, mantuvo un encuentro con los expropiados para explicarles los trámites y calendarios previstos para hacer efectivos los pagos, garantizando transparencia y seguridad jurídica en todo el proceso.

En este sentido, el regidor destacó que “Miño pecha unha fenda económica que levaba demasiados anos aberta" y "coa resolución desta débeda histórica e a redución da débeda bancaria municipal, iniciamos unha nova etapa de estabilidade, responsabilidade e solvencia para o noso Concello”.

Asimismo, el mandatario inicidió en que “con esta decisión faise finalmente xustiza coas persoas expropiadas, que levan máis de vinte anos agardando por uns cobros que lles correspondían por dereito”, resumió Vázquez Faraldo.