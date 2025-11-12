Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Miño

Miño renueva la pasarela de madera de la playa de la Alameda

Redacción
12/11/2025 14:29
Pasarela ubicada en la playa
Pasarela ubicada en la playa
Concello de Miño

El Concello de Miño ha ejecutado los trabajos de reparación de la pasarela de la playa de la Alameda a Ponte do Porco, una actuación que tiene por finalidad garantizar la seguridad para los viandantes y el buen estado de la infraestructura.

La intervención consistió en la sustitución de 150 tablas, 30 pilotes y otros tantos durmientes, además de la renovación de la estructura en varios tramos que presentaban fundamentos y tablas en mal estado debido al paso del tiempo y a las condiciones meteorológicas.

La actuación se completará en breve con la colocación de la malla trek net, pendiente de ejecución en las próximas fechas, con la que se mejorará la seguridad al evitar resbalones.

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, destacó la necesidad de actuar “nun treito moi transitado ao longo de todo o ano, especialmente desde que se conectou a Senda dos Sentidos con esta pasarela”. “A súa reparación era necesaria para garantir a seguridade e mellorar a accesibilidade”, indicó Vázquez Faraldo.

