Miño ampliará la cubierta del campo de Gallamonde con una inversión de 62.260 euros

Vista aérea del campo de Gallamonde, en Miño Cedida

El Ayuntamiento de Miño ha sacado a contratación el proyecto para ampliar la cubierta del graderío del campo municipal de Gallamonde, dando respuesta a una demanda de la AD Miño y del público que acude a este recinto deportivo.

La actuación, dotada con un presupuesto de 62.260 euros, consistirá en la ampliación de la cubierta actual hacia ambos laterales. Así, se ejecutará una infraestructura de 22,75 metros de longitud y 7,15 metros de ancho en la zona norte, que permitirá proteger la totalidad de la grada y parte del acceso adaptado. En la zona sur se construirá otra de 11,40 metros de longitud y 7,85 metros de ancho, garantizando así que la grada quede resguardada hasta el acceso público por la zona de taquilla.

De este modo, el público podrá permanecer siempre a cubierto desde su llegada a las instalaciones hasta su asiento en la grada. Además, se instalará una ‘visera’ a lo largo de toda la tribuna, con el fin de proteger a los espectadores de la lluvia y del sol directo, especialmente en la parte más baja.

La intervención incluye también la ampliación del sistema de recogida de aguas pluviales, la mejora de la iluminación bajo cubierta y la instalación de asientos en todo el graderío que quede protegido.

El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas permanecerá abierto hasta el próximo 12 de noviembre.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, definió esta actuación como “necesaria para o deporte miñense”.

“Unha das liñas do noso traballo como goberno é mellorar as prestacións e a calidade das nosas infraestruturas polo que con esta intervención o que buscamos é facer do campo municipal de Gallamonde un lugar máis amable para os espectadores dos encontros da AD Miño e do resto de eventos que se celebren”, señaló Vázquez Faraldo.