El primer supermercado de Costa Miño será un Gadis de más de 1.500 metros cuadrados

Hipermercado Gadis CEDIDA

Costa Miño tendrá, por fin, su primer supermercado. Será un Gadis de más de 1.500 metros cuadrados de los 3.512 de la parcela destinada a este fin y tendrá un aparcamiento con capacidad para 48 vehículos.

El Ayuntamiento de Miño ha adjudicado a la cadena de alimentación la ocupación de esta área comercial en la urbanización Costa Miño y señalan que se trata de "un proyecto que destaca por su integración urbana, su diseño arquitectónico cuidado y su apuesta por la sostenibilidad ambiental".

El establecimiento contará con servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería. La concesión del espacio tendrá una duración de 30 años y la parcela tendrá un acceso principal por la avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela, "lo que garantiza una circulación fluida y segura para vehículos y peatones", explican.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, celebra la incorporación del supermercado Gadis a Costa Miño. “Trátase dun proxecto que responde a criterios de sostibilidade, integración paisaxística e calidade urbana, e axúdanos a implantar en Costa Miño un modelo de desenvolvemento comercial respectuoso co medio ambiente e, en consonancia, co tecido residencial do concello, sen esquecer a creación de emprego directo e indirecto”, declara Faraldo, que reconoce que “este era un servizo moi demandado debido ao incremento de poboación que está a ter Miño nos últimos anos en xeral e Costa Miño en particular".

De la asfixia a un remanente municipal ‘millonario’: Miño sigue reduciendo su deuda Más información