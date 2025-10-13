Mi cuenta

Miño

El primer supermercado de Costa Miño será un Gadis de más de 1.500 metros cuadrados

Noelia DíazLucía Tenreiro
Noelia Díaz y Lucía Tenreiro
13/10/2025 16:47
Hipermercado Gadis
Hipermercado Gadis
CEDIDA

Costa Miño tendrá, por fin, su primer supermercado. Será un Gadis de más de 1.500 metros cuadrados de los 3.512 de la parcela destinada a este fin y tendrá un aparcamiento con capacidad para 48 vehículos.

El Ayuntamiento de Miño ha adjudicado a la cadena de alimentación la ocupación de esta área comercial en la urbanización Costa Miño y señalan que se trata de "un proyecto que destaca por su integración urbana, su diseño arquitectónico cuidado y su apuesta por la sostenibilidad ambiental"

El establecimiento contará con servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería. La concesión del espacio tendrá una duración de 30 años y la parcela tendrá un acceso principal por la avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela, "lo que garantiza una circulación fluida y segura para vehículos y peatones", explican.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, celebra la incorporación del supermercado Gadis a Costa Miño. “Trátase dun proxecto que responde a criterios de sostibilidade, integración paisaxística e calidade urbana, e axúdanos a implantar en Costa Miño un modelo de desenvolvemento comercial respectuoso co medio ambiente e, en consonancia, co tecido residencial do concello, sen esquecer a creación de emprego directo e indirecto”, declara Faraldo, que reconoce que “este era un servizo moi demandado debido ao incremento de poboación que está a ter Miño nos últimos anos en xeral e Costa Miño en particular".

