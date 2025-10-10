Mi cuenta

Miño

Miño reclama soluciones a la masificación de los buses con estudiantes hacia Betanzos

Redacción
10/10/2025 12:06
Jóvenes en un autobús entre Miño y Betanzos
El Ayuntamiento de Miño ha remitido a la Xunta de Galicia un escrito en el que solicita la "adopción urgente de medidas para garantizar un transporte público digno y seguro" al alumnado que se desplaza diariamente desde el municipio a Betanzos. 

En dicho documento, el Gobierno local expone que, desde hace varios años, el alumnado de Bachillerato y FP "viene sufriendo importantes carencias en el transporte público por carretera, el único medio disponible para continuar sus estudios ante la ausencia de institutos en Miño". 

Añaden que "el problema se origina a raíz de los cambios introducidos en el contrato de transporte de 2020, con la supresión de la antigua línea Vilamateo–Betanzos, sustituida por la Ruta XG87101201 Vilamateo–Miño, y la conversión de la línea escolar Ponte do Porco–Betanzos en un servicio de transporte integrado". "De este modo, el autobús que antes se destinaba exclusivamente al alumnado de ESO transporta ahora también a estudiantes de Bachillerato y FP, además de a otros usuarios, resultando claramente insuficiente", reconocen.

“A Xunta debe atender estas necesidades da poboación e non só os intereses das grandes concesionarias, cuns servizos inzados de incumprimentos  como a falta de puntualidade, a eliminación de servizos, o cambio inxustificado de itinerarios ou, nalgúns casos, o mal estado dos vehículos”, apunta, por su parte, la diputada del BNG Mercedes Queixas.

Integrantes del BNG en Miño
