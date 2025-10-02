Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Miño

Amas de Casa de Miño entrega más de medio millar de tarros de compota a la Cocina Económica de A Coruña

Lucía Tenreiro
02/10/2025 17:49
Amas de Casa de Miño entrega más de medio millar de tarros de compota a la Cocina Económica de A Coruña
Después de la recogida de manzanas de hace unas semanas en el Pazo de Mariñán, la Asociación de Amas de Casa de Miño elaboró 530 tarros de compota para entregar a la Cocina Económica de A Coruña. El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, destacó “o compromiso e a solidariedade de Amas de Casa de Miño con quen máis o precisa” durante su entrega en A Coruña.

El Ayuntamiento de Miño también agradeció la colaboración de la Diputación de A Coruña, así como la implicación de Gadis y de la Cocina Económica de A Coruña, que ha permitido que estas elaboraciones lleguen a las personas que más las necesitan.

