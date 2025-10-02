Amas de Casa de Miño entrega más de medio millar de tarros de compota a la Cocina Económica de A Coruña - Cedida

Después de la recogida de manzanas de hace unas semanas en el Pazo de Mariñán, la Asociación de Amas de Casa de Miño elaboró 530 tarros de compota para entregar a la Cocina Económica de A Coruña. El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, destacó “o compromiso e a solidariedade de Amas de Casa de Miño con quen máis o precisa” durante su entrega en A Coruña.

El Ayuntamiento de Miño también agradeció la colaboración de la Diputación de A Coruña, así como la implicación de Gadis y de la Cocina Económica de A Coruña, que ha permitido que estas elaboraciones lleguen a las personas que más las necesitan.