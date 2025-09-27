Mi cuenta

Miño promove actividades para exaltar os produtos pesqueiros

Redacción
27/09/2025 18:23
Casa do Pescador, en Miño
Casa do Pescador, en Miño  FACEBOOK CASA DO PESCADOR

O Concello de Miño, a través dunha axuda do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa), vén de lanzar o proxecto Miño Emprende no Mar: artesanía alimentaria e transformación do produto pesqueiro.

Está destinado, explica o Goberno local, "a potenciar a creación de emprego e o emprendemento, incluíndo a diversificación das actividades das persoas traballadoras do mar para que adquiran competencias na transformación do produto pesqueiro e dotar, a súa vez, dun maior valor engadido aos propios recursos pesqueiros".

As actividades desta iniciativa consisten en obradoiros de cociña en vivo na Casa do Pescador (de 16.00 a 20.00 horas durante o mes de outubro). "Trátase de promover un Espazo Gastronómico a través da formación, a investigación e novas iniciativas de valorización dos recursos pesqueiros, partindo da elaboración gastronómica e artesanal", recordan.

Cartel del proyecto Marmiño
Cartel del proyecto MarmiñoCEDIDO

Dende o Concello de Miño destacan que se trata dunha "aposta decidida e un forte compromiso por apoiar ao sector pesqueiro, promovendo iniciativas de transformación dos seus produtos, co obxectivo de promover a xeración de emprego, de riqueza e de benestar para o municipio".

De la asfixia a un remanente municipal 'millonario': Miño sigue reduciendo su deuda

Más información

