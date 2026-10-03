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Irixoa

Investigado un motorista por circular a más de 200 kilómetros por hora en tramo limitado a 70 en Irixoa

Redacción | Efe
03/10/2026 19:48
Control de la Guardia Civil
Archivo El Ideal Gallego
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La Guardia Civil investiga a un hombre como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir una motocicleta a una velocidad de 208 kilómetros/hora en una limitación específica por señal de 70, en Irixoa.

La investigación se inició el pasado 5 de septiembre  cuando personal del Subsector de Tráfico de A Coruña desarrollaba un dispositivo de verificación de velocidad mediante un cinemómetro móvil, explicó el instituto armado este sábado en una nota de prensa.

Los agentes detectaron una motocicleta que circulaba a una velocidad de 208 km/h en la carretera AC-151 en Irixoa en un tramo de 70 km/h.

Aplicando los márgenes legales de error, la velocidad de circulación de la moto resultaría en 197 km/h, con lo que superaba en 127 km/h el límite señalado en el tramo.

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Las averiguaciones realizadas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia permitieron la plena identificación del conductor del vehículo, que fue citado en calidad de investigado no detenido como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

El artículo 379.1 del vigente Código Penal establece penas de prisión, multa o trabajos comunitarios, además de la privación del carné de conducir, para quienes superen los límites de velocidad permitidos en 60 km/h en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana.

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