Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Irixoa

Taboadela destaca la labor del Gobierno a la hora de prevenir incendios forestales

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/09/2026 18:54
Obdulia Taboadela, subdelegada del Gobierno
Obdulia Taboadela, subdelegada del Gobierno
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La subdelegada del Gobierno, Obdulia Taboadela, destacó en una visita efectuada al municipio de Irixoa la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de prevenir incendios forestales y recuperar el monte. Lo hizo mientras participaba en una acción desarrollada en el monte vecinal en mano común de Raño.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la iniciativa afecta a 342 hectáreas y apuesta por un sistema silvopastoral que combina la gestión forestal con la ganadería extensiva. Entre las actuaciones previstas figuran la recuperación de 30 hectáreas de pastos, la reducción de la biomasa combustible, la mejora de casi once hectáreas de masas autóctonas y la eliminación de especies invasoras.

Pastoreo preventivo

Las mismas fuentes añaden que la actuación incorpora además el pastoreo preventivo como herramienta de gestión del monte, con el incremento de rebaño y el seguimiento de los animales mediante GPS, así como medidas para mejorar la convivencia con la fauna y favorecer la recuperación de los hábitats naturales.

Taboadela señaló que la prevención debe ocupar un lugar central en un contexto en el que el cambio climático está modificando las condiciones en las que se producen los incendios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Allegue visita las obras de la senda de Montouto

Un itinerario peatonal enlazará en octubre los cinco kilómetros que separan Montouto de Mabegondo
Fran Moar
Obdulia Taboadela, subdelegada del Gobierno

Taboadela destaca la labor del Gobierno a la hora de prevenir incendios forestales
Redacción
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio

Ceuta pedirá tres parcelas cerca de la cárcel para la acogida de unos 2.000 menores
EFE
La calle Nabas será una de las afectadas por la reforma

Culleredo licita la mejora viaria de Castro Laxe por 122.000 euros
Fran Moar