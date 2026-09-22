Taboadela destaca la labor del Gobierno a la hora de prevenir incendios forestales

Obdulia Taboadela, subdelegada del Gobierno CEDIDA

La subdelegada del Gobierno, Obdulia Taboadela, destacó en una visita efectuada al municipio de Irixoa la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de prevenir incendios forestales y recuperar el monte. Lo hizo mientras participaba en una acción desarrollada en el monte vecinal en mano común de Raño.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la iniciativa afecta a 342 hectáreas y apuesta por un sistema silvopastoral que combina la gestión forestal con la ganadería extensiva. Entre las actuaciones previstas figuran la recuperación de 30 hectáreas de pastos, la reducción de la biomasa combustible, la mejora de casi once hectáreas de masas autóctonas y la eliminación de especies invasoras.

Pastoreo preventivo

Las mismas fuentes añaden que la actuación incorpora además el pastoreo preventivo como herramienta de gestión del monte, con el incremento de rebaño y el seguimiento de los animales mediante GPS, así como medidas para mejorar la convivencia con la fauna y favorecer la recuperación de los hábitats naturales.

Taboadela señaló que la prevención debe ocupar un lugar central en un contexto en el que el cambio climático está modificando las condiciones en las que se producen los incendios.