Muere un concejal de Irixoa por un ataque de avispas velutinas

José Ramón Dopico, concejal de Irixoa

El concejal de Irixoa (A Coruña) José Ramón Dopico ha fallecido por un ataque de avispas velutinas, según han informado fuentes del entorno.

En el momento del ataque, el hombre, de 76 años, se encontraba realizando labores de desbroce en una finca en Teixeiro, en el ayuntamiento de Curtis.

El edil del Partido Popular perdió la vida unos 20 minutos después de haber sufrido las picaduras.