Un homenaje a la nabiza y al queso de 'tetilla': vuelve la Ruta Destápate de Curtis
La iniciativa se desarrollará entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre
Vuelve la Ruta Destápate de Curtis, una iniciativa gastronómica que reunirá casi una veintena de establecimientos de hostelería de Curtis e Teixeiro. Una cita alrededor de dos productos típicos y de enorme tradición en el municipio: el queso de tetilla y la nabiza, que vecinos y visitantes podrán saborear en casi todas sus versiones, desde el sábado 5 al martes 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Constitución y la Festividad de la Inmaculada.
"A iniciativa busca poñer en valor a gastronomía local e dinamizar a hostalería do municipio nunhas datas de gran afluencia" y, al mismo tiempo, "animar a veciñanza e os visitantes a percorrer os establecementos das dúas localidades e descubrir os seus sabores", indican desde el Gobierno de Javier Caínzos.
En este sentido, el alcalde destacó "o traballo dos nosos hostaleiros para poñer en valor as nabizas e o queixo de tetilla, dous produtos tradicionais sen os que non se entende o noso municipio, e que poderemos saborear dende a tradición e tamén dende a súa importancia na gastronomía máis moderna", e incidió en que cada negocio "preparou a súa propia oferta, que vai desde tapas ata menús completos", añadió Caínzos.
Así, entre las propuestas presentadas hay recetas tradicionales como el caldo de nabizas, lacón con nabizas o cocido, pero también elaboraciones más innovadoras como champiñones en salsa de nabiza, gambones con nabizas o codorniz con nabizas.
El queso también tendrá un papel protagonista en croquetas, tostas, empanadas, raxo en salsa de queso o postres como la tarta de queso y el queso con membrillo.
En Curtis participan A Cantina, Bar Eladio, Bar Mesía, Bar Quintanilla, Café-Bar O Suizo, Casa Pepetín, Cervecería D'Cao, Express, Os Blancos, Parrillada Agarimo y Tapería Castiñeira. En Teixeiro se suman a la ruta Bar Dylan, Bar MG, Hostalería Sabino, Mandaboca, O Noso Mesón, Perla do Muíño, Qubik y Raposo.