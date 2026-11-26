El Centro de Saúde de Teixeiro incorpora una matrona "a xornada completa"
Atiende a usuarias de Curtis, Aranga, Sobrado y Vilasantar
La Consellería de Sanidade ha creado "unha nova praza de matrona a xornada completa" en el Centro de Saúde de Teixeiro para atender a las usuarias de Curtis y de los municipios vecinos de Aranga, Sobrado dos Monxes y Vilasantar.
"A incorporación dá resposta a unha demanda moi solicitada pola veciñanza", indica el Ayuntamiento de Curtis. La atención continuada de una matrona permitirá que las usuarias de la comarca "reciban preto da súa casa o seguimento do embarazo, as cuestións relativas ao parto e as revisións de saúde sexual e reprodutiva" y, en este sentido, los responsables municipales recuerdan que esta cuestión había sido una de las necesidades trasladadas en su última reunión con la Dirección Xeral de Atención Primaria.
El Gobierno de Curtis destacó "a sensibilidade amosada pola Consellería de Sanidade, que mellora a calidade asistencial e evita desprazamentos ás mulleres de toda a comarca, facilitando o acceso a este tipo de servizo das veciñas do interior" de A Coruña.