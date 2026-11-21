Curtis pide a UFD-Naturgy "medidas urxentes" para acabar con los cortes de luz en el municipio
Las interrupciones, indica el Gobierno local, son "sen previo aviso e practicamente diarias"
El Gobierno de Curtis trasladará una nueva queja formal a UFD Distribución Electricidad (Grupo Naturgy) para protestar por los "continuos cortes de luz" en el municipio, problema para el que piden "tomar medidas urxentes".
"O día de onte volveu a ser un calvario para os comercios, locais de hostelería e todos os veciños de Teixeiro e aldeas limítrofes que sufriron reiterados cortes de luz", dijo el alcalde, Javier Caínzos, que afirmó rotundo: "Esta situación non pode continuar, estamos a falar dun servizo básico que afecta directamente á vida dos nosos veciños e ao funcionamento das empresas".
Caínzos reclama a la compañía que actúe urgentemente y con responsabilidad "dando unha resposta á altura das necesidades do municipio". Las incidencias, recordó, afectan a los lugares de Teixeiro, Outeiro, Carballás y Penedo, en Santaia, además del polígono industrial curtiense, aunque también se detectaron algunas incidencias en O Seixo de Arriba y O Seixo de Abaixo, en Lourdes.