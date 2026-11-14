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Curtis

Un podcast, conferencias e obradoiros concienciarán sobre a violencia de xénero no Concello de Curtis polo 25-N

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/11/2026 16:45
Concello de Curtis
Imaxe exterior da casa consistorial de Curtis, onde se ubica o CIM
Arquivo El Ideal Gallego
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Un podcast, conferencias e obradoiros centran a programación da Área de Igualdade do Concello de Curtis para conmemorar o 25-N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Baixo o lema 'O Concello de Curtis avanza en igualdade', o obxectivo é visibilizar e concienciar esta grave problemática, ademais de dotar de ferramentas para recoñecela e combatela.

O eido educativo será o principal ámbito de intervención. A Asociación Larume ofrecerá unha charla 'gamificada' de prevención de violencias machistas ao alumnado de 8 a 18 anos do concello, mentras que os nenos e nenas dos servizos de conciliación participarán en dinámicas e xogos para traballar a igualdade, o respecto e a prevención das violencias machistas xa desde a infancia.

Así mesmo, o alumnado do IES de Curtis tomará parte na iniciativa 'Fóra de control', un laboratorio interactivo sobre violencia dixital, un dos tipos de violencia máis alarmantes nos últimos anos. Trátase dun espazo práctico e participativo no que identificarán, analizarán e aprenderán a previr distintas formas de violencia dixital, como o control, o acoso, a chantaxe ou a difamación.

O Centro Penitenciario de Teixeiro súmase á programación do 25-N co podcast 'Voces contra as violencias machistas', que conducirán persoas privadas de liberdade. O seu obxectivo é promover a reflexión, a sensibilización e a concienciación sobre estas violencias.

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Por outra banda, o CIM de Curtis acollerá o martes 24 un obradoiro de formación e sensibilización sobre violencias de xénero, impartido por Médicos do Mundo. Está dirixido a profesionais do ámbito sociosanitario para detectar e abordar as violencias en contextos de prostitución e trata.

Outro dos obradoiros está dirixido a monitorado de tempo libre, o mércores 2 de decembro. Nel formarase sobre a prevención e identificación de condutas discriminatorias ou situacións de acoso, así como promoción de espazos seguros e igualitarios nas actividades de lecer.

O Concello de Curtis tamén reforzará a cartelería e difusión en redes sociais de mensaxes de concienciación e prevención, sumándose á conmemoración desta xornada. O obxectivo é conseguir un concello máis igualitario, libre de violencias e comprometido co respecto entre persoas.

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