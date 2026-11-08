Teixeiro acolle un curso de introdución á lingua e á cultura galegas para persoas adultas
Teixeiro acolle este mes un curso de introdución á lingua e á cultura galegas, no que 14 persoas están a recibir nocións básicas da idiosincrasia e vida cotiá nesta comunidade. Trátase, explica o Concello, dunha iniciativa da Xunta -a través da Secretaría Xeral da Lingua- que conta coa colaboración municipal.
"O obxectivo dos cursos é dobre: fomentar a integración e inclusión sociocultural das persoas participantes e aproveitar a chegada de persoas de fóra de Galicia como un xeito de incrementar o número de falantes do idioma", comentan desde o Executivo de Javier Caínzos, que engade que os cursos constan de 20 horas e están especialmente dirixidos aos novos galegos procedentes do estranxeiro.
Os alumnos traballan cuestións como a fonética, as regras básicas de pronuncia e o vocabulario esencial, así como a construción de frases básicas ou aspectos culturais e lingüísticos para contextualizar o idioma, como as festas, tradicións, gastronomía, música ou historia.
Para o Goberno curtiense, "a meta é impulsar a integración e sensibilizar sobre o valor e a presenza do galego na nosa comunidade".