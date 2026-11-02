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Curtis

Curtis pide al Adif un paso soterrado en Teixeiro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/11/2026 15:20
El pleno de este lunes en Curtis
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El pleno del Ayuntamiento de Curtis aprobó este lunes por unanimidad solicitar al Adif que ejecute un paso soterrado a la altura del antiguo paso a nivel de Teixeiro, "a solución máis segura e accesible para toda a veciñanza", asegura el Ejecutivo local.

"A proposta é froito das conversas e reunións técnicas mantidas co Adif, que presentou ao Concello catro alternativas. Estas sometéronse a un proceso de participación e consulta veciñal entre o 10 e o 31 de agosto, no que a opción 3 obtivo o 61% dos apoios. O Concello trasladara tamén as propostas aos grupos políticos con representación municipal, PP e BNG e coa aprobación de hoxe, Curtis fixa a opción 3 como postura oficial", apunta el Gobierno de Javier Caínzos.

Además, se solicitará la intervención en el edificio del almacén para facilitar la movilidad peatonal en el entorno de la estación. El Ayuntamiento pedirá que la entidad asuma el 100% de la financiación, tanto de la redacción del proyecto como de la ejecución de las obras del paso inferior.

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