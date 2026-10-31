Curtis inicia la campaña “O teu pobo premia” con 7.000 euros para promover las compras en el comercio y en la hostelería local

Campaña o teu pobo premia Instagram

Curtis pone en marcha una nueva edición de la campaña de promoción del comercio local 'O teu pobo premia'. La iniciativa busca que la vecindad conozca la oferta comercial del municipio y recompensar las compras habituales en los establecimientos comerciales y de hostelería del Ayuntamiento de Curtis.

Por cada 25 euros de gasto en estos negocios, la clientela recibirá un boleto numerado para participar en el sorteo de 35 vales de compra de 200 euros. Los establecimientos repartirán estos boletos hasta el 1 de diciembre, mientras que el sorteo tendrá lugar el 4 de diciembre a las 12:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento.

El alcalde del Ayuntamiento de Curtis, Javier Caínzos, explicó que el objetivo de la campaña, es “dinamizar la economía local y dar un empujón al pequeño comercio de Curtis y Teixeiro”, y animó la vecindad a “apoyar nuestros negocios en la antesala navideña”.

Plazos y ganadores

Las bases fueron publicadas este viernes en el tablero de anuncios del Ayuntamiento, y recogen los detalles de la campaña de este año. Los ganadores del sorteo podrán recoger sus valles del 4 al 7 de diciembre, de 9:00 la 14:00 horas en el Ayuntamiento. También habrá una listado de espera, en caso de que los agraciados no recojan su bono.

En todo caso, el plazo para emplear los vales abarcará del 7 al 22 de diciembre en el comercio y en la hostelería del municipio; y para cobrar el importe, las personas premiadas deberán presentar en el Registro Municipal el vale, la factura de la compra y un número de cuenta bancaria para que si les reembolse el gasto. En la factura deberá figurar el concepto “Campaña de promoción del comercio local de Curtis ‘O teu pobo premia 2026’”.