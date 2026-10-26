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Curtis

Restaurante Sabino se impone en el concurso de tapas convocado dentro de la Exaltación do Cogomelo de Teixeiro

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/10/2026 14:59
Sabino, ganador de la ruta tapas Exaltación do Cogomelo de Teixeiro
Tapas seleccionadasa en el concurso convocado con motivo de la Exaltación do Cogomelo de Teixeiro
 
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El Restaurante Sabino se alzó con la victoria en el concurso de tapas convocada en el marco de la XXVI Exaltación do Cogomelo de Teixeiro. "A súa proposta de polbo con cogomelos foi a mellor valorada nunha edición na que participaron 19 establecementos hostaleiros", informa el Ayuntamiento de Curtis.

En segunda posición se sitúa el Café Bar MG con su tapa 'A Cestiña'. La Cantina Estación obtuvo el tercer premio con un crocante de langostinos y boletus sobre crema de lima.

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Las fotos de la Festa dos Cogomelos de Teixeiro

Exaltación dos cogomelos en TeixeiroVer más imágenes

El certamen reconoció también con cuartos premios a otros cuatro establecimientos: el Bar Dylan, por su revuelto de champiñones con gambas; O Noso Mesón, por su pollo con 'cogomelos'; el Café Bar Luma, por sus champiñones al ajillo; y el Restaurante Exprés, por sus  "fabas con cogomelos".

Un año más, la hostelería de Curtis e Teixeiro "demostrou un gran nivel cunhas propostas culinarias variadas e creativas arredor do cogomelo", informa el Gobierno de Curtis. Los responsables municipales agradecieron la implicación de todos los participantes y por "o seu esforzo por contribuír ao éxito desta festa gastronómica".

Exaltación dos cogomelos en Teixeiro

Teixeiro, tierra de ‘cogomelos’: sabor, color y música para celebrar el otoño

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