Restaurante Sabino se impone en el concurso de tapas convocado dentro de la Exaltación do Cogomelo de Teixeiro

Tapas seleccionadasa en el concurso convocado con motivo de la Exaltación do Cogomelo de Teixeiro

El Restaurante Sabino se alzó con la victoria en el concurso de tapas convocada en el marco de la XXVI Exaltación do Cogomelo de Teixeiro. "A súa proposta de polbo con cogomelos foi a mellor valorada nunha edición na que participaron 19 establecementos hostaleiros", informa el Ayuntamiento de Curtis.

En segunda posición se sitúa el Café Bar MG con su tapa 'A Cestiña'. La Cantina Estación obtuvo el tercer premio con un crocante de langostinos y boletus sobre crema de lima.

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El certamen reconoció también con cuartos premios a otros cuatro establecimientos: el Bar Dylan, por su revuelto de champiñones con gambas; O Noso Mesón, por su pollo con 'cogomelos'; el Café Bar Luma, por sus champiñones al ajillo; y el Restaurante Exprés, por sus "fabas con cogomelos".

Un año más, la hostelería de Curtis e Teixeiro "demostrou un gran nivel cunhas propostas culinarias variadas e creativas arredor do cogomelo", informa el Gobierno de Curtis. Los responsables municipales agradecieron la implicación de todos los participantes y por "o seu esforzo por contribuír ao éxito desta festa gastronómica".