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Curtis

Teixeiro, tierra de ‘cogomelos’: sabor, color y música para celebrar el otoño

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
25/10/2026 21:05
Exaltación dos cogomelos en Teixeiro
Micología, gastronomía, comercio local y música se dan la mano este fin de semana en Teixeiro
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La XXVI Exaltación dos Cogomelos de Teixeiro, uno de los encuentros más esperados del calendario otoñal por los amantes de las setas comestibles, se cerró con numerosos asistentes y una explosión de color y sabor, con la muestra de variedades y los showcookings a cargo de Lolo Mosteiro y Paula Martínez, de A Artesa da Moza Crecha

La música de Xacarandaina y la Feira do Comercio 2026 completaron una agenda de actividades que, como en ediciones anteriores, volvió a atraer cientos de visitantes y, sobre todo, aficionados a la micología, que es casi ‘religión’ en muchas comarcas de Galicia

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Las fotos de la Festa dos Cogomelos de Teixeiro

Exaltación dos cogomelos en TeixeiroVer más imágenes

Además de Xacarandaina, que interpretó su espectáculo ‘O Son do Ar’, también actuó ‘Asuntos Prohibidos’, la agrupación encargada de animar la sesión vermú en la Praza de España. 

En todo este entorno urbano, uno de los que más movimiento tiene de toda la comarca interior, lo mismo que en Curtis, los negocios de hostelería se volcaron con la ruta gastronómica ofreciendo a sus clientes creaciones e incluso menús completos dedicados a los ‘cogomelos’, las auténticas estrellas de una muestra que se consolida como una de las más importantes del otoño en A Coruña.

Inauguración - FEIRA EXALTACIÓN DO COGUMELO - CONCELLO DE CURTIS

Una ruta micológica, música y comercio para abrir la Exaltación dos Cogomelos de Teixeiro

Más información
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