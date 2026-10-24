Una ruta micológica, música y comercio para abrir la Exaltación dos Cogomelos de Teixeiro

La Exaltación dos Cogomelos abrió esta mañana y se alargará todo el fin de semana

Curtis celebra la XXVI Exaltación dos Cogomelos de Teixeiro. Una muestra que se desarrollará hasta mañana en la Plaza de España y en la que los asistentes tendrán la oportunidad de aprender casi todo sobre micología, cómo identificar y recolectar las distintas variedades, de la mano de los expertos de la Asociación Pan de Raposo.

Además, a mediodía también abrió la Feira do Comercio Local 2026, organizada por la Asociación do Comercio de Teixeiro.

Más tarde, Lolo Mosteiro y Paula Martínez, de A Artesa da Moza Crecha, inauguraron los showcookings en el Espazo Gastro da Deputación da Coruña.

La música la pusieron desde las 14.00 horas Carecos, dentro de la Rede Cultural da Deputación da Coruña.

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El alcalde, Javier Caínzos, destacó “o traballo e a dedicación da Asociación do Comercio de Teixeiro” en esta exaltación y explicó que esta cita “serve tamén para promocionar a hostalaría” de Curtis.

De la misma manera, incidió en la importancia de "contar cun sector implicado, con alternativas e con propostas", dijo Caínzos.

Inauguración de la Feira do Comercio Local 2026

Esta tarde, más actividades en el Espazo Gastro y, a partir de las 19.00 horas, uno de los eventos más especiales del año: la XIV Ruada Teixeiro, organizada por la Asociación Cultural Faragulla. Habrá 'foliadiña', con 'Mighiñas', Ardevento, Maristela, Fiadeiro y As da Carballeira, y 'foliada', con casi una veintena de agrupaciones invitadas (Ardevento, Fiadeiro Pandereteiras, Os do Lado do Sol, Gaiteiros do Viqueira, Miñas Xoias, Escola de Mesía, O Son da Terriña, Galantiñas Donaire, Gaiteiros de Santaia, Quinta Receita, Maristela, Molladiños, Santiaguiños de Boimorto, Faragulliñas, Gaiteiros de Xacarandaina, A Ponte Vella, As da Senra, Asociación Álvaro Cunqueiro y os do Curro Vello". También habrá comida, sorteo de regalos y un área habilitada para dormir.

Mientras, la ruta gastronómica recorre los establecimientos de hostelería de Curtis y de Teixeiro, que ofrecen durante todo el fin de semana tapas, platos y menús elaborados con la estrella del evento: os 'cogomelos'.