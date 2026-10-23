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Curtis

Curtis abraza el otoño: las actividades de la XXVI Exaltación dos Cogomelos de Teixeiro

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/10/2026 22:17
Imagen de archivo de la Exatación dos Cogomelos de Teiexeiro
 
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La micología, la gastronomía, el comercio y la música se dan la mano este fin de semana en Teixeiro. El Ayuntamiento de Curtis ha organizado una completa agenda de actividades dentro de la XXVI Exaltación dos Cogomelos, que se desarrollará entre el sábado 24 y el domingo 25.

El alcalde, Javier Caínzos, destacó que la cita “chega á súa vixésimo sexta edición consolidada como a gran cita do outono no noso concello” y que cada uno de los actos que se contemplan sirven para poner en valor "o traballo da hostalería e do comercio de Curtis e de Teixeiro". Así, el mandatario anima a vecinos y visitantes descubrir los sabores "da nosa terra” y, en especial, al "cogomelo" como “un dos produtos elementais desta época do ano” en estas tierras del interior de A Coruña.

El epicentro da exaltación gastronómica será la plaza de España de Teixeiro. Durante los dos días, habrá una carpa con zona de comida y una exposición micológica, y la Diputación de A Coruña, a través de la iniciativa 'A Paisaxe que Sabe', organizará cuatro showcookings en su Espazo Gastro, a cargo de los chefs Lolo Mosteiro y Paula Martínez, del restaurante A Artesa da Moza Crecha, de Betanzos. Asimismo, la asociación de comerciantes organizan, en el mismo emplazamiento, una nueva edición de la Feira do Comercio de Teixeiro

Otro de los platos fuertes será la ruta gastronómica por los establecimientos hosteleros tanto de Teixeiro como de Curtis, con un total de 19 bares y restaurantes "que ofrecerán as súas creacións aos comensais", indican desde el Gobirno de Caínzos. 

En Teixeiro participan O Noso Mesón, Qubik Bar, Bar Dylan, Mandaboca, O Raposo, Café-Bar Luma, Café-Bar MG, Restaurante Sabino y Perla do Muíño. En Curtis, Parrillada Agarimo, Bar Mesía, Bar Eladio, Bar Quintanilla, Café-Bar Suizo, Restaurante Exprés, Cantina Estación, Cervecería D’Cao, Tapería Castiñeira y La Morena Bar.

Sábado 24

Las actividades del sábado se abren a las 10.00 horas con una salida desde la plaza de España "para a recollida de cogomelos, guiada por expertos en micoloxía da Asociación Pan de Raposo e sen inscrición previa".

Después, a las 12.00 se procederá a la apertura de la feria del comercio y, dese las 14.00 horas, música en  vivo con la actuación de Os Carecos, dentro de la Rede Cultural da Deputación da Coruña. 

Por la tarde, desde las 19.00 horas, se celebrará la catorce edición de la Ruada de Teixeiro, organizada por la Asociación Cultural Faragulla.

"A ruada comezará cunha foliadiña, á que seguirá unha foliada con grupos convidados e, para rematar, unha foliada aberta" y "haberá ademais sorteos e pinchos gratis, e a organización habilitará un lugar para durmir", apuntan desde la organización de esta célebre convocatoria de Teixeiro.

Domingo 25

El domingo, el mercado abrirá a las 11.00 horas y en el Espazo Gastro se ofrecerán dos nuevos showcookings a las 11.30 y a las 12.30 horas, que darán paso, a las 13.30, a la actuación de Asuntos Prohibidos.

Por la tarde, desde las 18.00, el Grupo de Pandeireteiras Xacarandaina ofrecerá el espectáculo 'O ar da música', dentro de la programación de la Diputación de A Coruña por el Día Internacional da Música. La Feira do Comercio Local 2026 cerrará con sorteos a las 19.00.

La XXVI Exaltación dos Cogomelos de Teixeiro está organizada por el Ayuntamiento de Curtis a través del Área de Feiras, Mercados e Sanidade, con la colaboración de la Diputación de A Coruña, la Xunta y Galicia Calidade.

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